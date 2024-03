Marko Raadi uues filmis kõlav Lyyti lugu „Mihin voi soittaa!“ on täielik kõrvauss

Režissöör Marko Raat räägib lähemalt, kuidas ta oma filmi muusika leidis: „Lyyti on Soome lüürilise popi peidetud pärl, kelle ma leidsin, töötades läbi sealset muusikamaailma. Kuna Biwa filmil on põhjanaabritest kaastootjad ja üks episood stsenaariumis sisaldas kruiisilaeva teemat, tundus väga loomulik tuua selle kaudu sisse just kaasaegne Soome muusika. Küllap on see laeval laulmine tuttav paljudele Eesti artistidele, alates 1990. aastatest kuni tänaseni, põgusa või pikema kogemusena. Ja kui sul laeva baaris tukuvad ikka valdavalt üksildased vanad soome mehed, tuleb üritada neid aeg-ajalt soome keeles üles sulatada. Lyyti lugu „Mihin voi soittaa!“ seda teeb ja sellest sai juba pärast esimest kuulamist ning omavahel jagamist kogu võttegruppi lummanud kõrvauss terveks filmisuveks.“

Filmis kõlavat lugu „Mihin voi soittaa!“ saab kuulata siit:

Filmi originaalmuusika on loonud helilooja Jakob Juhkam, kelle kohta ütleb Raat tabavalt, et tegemist on mehega, kes muudab kullaks kõik, mida puudutab. „Käisime Jakobiga läbi ilusa pika tee, kus suutsime vältida väga otseseid Aasia vihjeid, kuigi kiusatusi oli. Nii et muusika lõpuks ei illustreeri midagi, mis on näha, vaid on suveräänne ja annab filmi visuaalile ühe täiesti oma tunnetuskihi juurde.“



Lyyti (Lydia Lehtola) on Soome laulja ja laulukirjutaja Põhja-Karjalast Joensuust. Tal on ilmunud kolm albumit, viimane neist 2023. aastal ja kannab nime „Nousussa taas“. Naise muusikastiili võib kirjeldada kui indie’t, mille lüüriline sisu lahkab väga erinevaid teemasid, neis on nii isiklikke lugusid kui ka ühiskonnakriitilisi palu. Lyyti on välja andnud albumid „Meitä ei ole kutsuttu“ (2020), „Toiveet ja helyt“ (2021) ja „Nousussa taas“ (2023). Bändi tuntumad singlid on „Terminaalissa“ (2017), „Juomavettä“ (2017), „Pielisjoki“ (2018), „Olen matkalla kaatamaan patsaita“ (2019), „Juhlat“ (2019), „Ei pahalla“ (2019), „Puhalla ja toivo“ (2021), „Mihin voi soittaa?“ (2021), „Karkauspäivä“ (2021) ja „Ennätyshelteet“ (2022).