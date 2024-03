Auhinnatud film „Õpetajate tuba“ jõuab Eesti kinodesse!

Filmitegija peaks laste ja koertega töötamist vältima. Sul oli terve klass kantseldada. Milline see kogemus oli? Kuidas lastele lähenesid?

Kõik mu sõbrad naersid, kui ütlesin, et mängin matemaatika ja kehalise kasvatuse õpetajat ning olen kuus nädalat vaid koos lastega. Ma pean muidugi İlkerit tunnustama. Tema pani klassi kokku ja tegi väga hea valiku. Nad olid nii huvitavad ja armsad lapsed. Nad olid muidugi ka vahel lärmakad ja alati polnud just lihtne. Aga me operaator Judith Kaufmann, İlker ja mina leidsime, et midagi muud me ei tahakski. İlker andis projektile aega ja kasutas mulle tundmatut erilist töötamismeetodit. Igal päeval enne võtete algust kogunesime lapsed, İlker ja mina klassiruumi, et igapäevastest asjadest rääkida. See oli pööraselt liigutav, kaunis ja vahel ka masendav. İlker lõi kuulamise ja ühtehoidmise õhkkonna. Viis tundi lastega filmimist loomulikult väsitas, aga mitte liigselt, sest İlker pühendas sellele nii palju armastust ja aega ning suutis võrratu õhustiku luua. Judith sai sageli käsikaameraga hommikustel jutuajamistel dokumentaali stiilis kaadreid salvestada. Ta salvestas laste loomulikke reaktsioone, millest mõned isegi filmi jõudsid. See on minu arust uskumatult kaunis.