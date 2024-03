KUULA | Mitte kott Lays’i, vaid pandipudeleid! Avalikustati muudatused läbinud versioon 5Miinuse ja Puuluubi eurolaulust

Põhjus, miks laulu „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ lüürika väikese muutuse läbis, on lihtne. Nimelt on Eurovisionil mitmeid reegleid selle kohta, mida ei tohi oma laulusõnadega edastada, ning ettevõtete nimed on ühel reglemendi real täitsa selgelt olemas.