KÜSITLUS | Kes võiks olla järgmine suur Eesti artist või bänd, kes suudaks Unibet Arena välja müüa?

Eestis saab ühe käe sõrmedel üles lugeda need, kes suudavad Unibet Arenale täismaja tuua: näiteks Terminaator, Smilers ja 2 Quick Start. Eestis palavalt armastatud ansamblid tähistasid hiljuti Unibet Arenal oma juubelit väljamüüdud saaliga.

Mõned Eesti artistid on mitu aastat tagasi oma suursõuga tõestanud, et suudavad Unibet Arenale täismaja publikut kohale tuua. Need olid diiva Anne Veski, räppar Tommy Cash ja muusik Karl-Erik Taukar.