Hokitäht Mikko Koivu tõttu kuriteokaebuse saanud eestlanna Helena on segaduses: mis ma valesti olen öelnud või teinud?

Põhjanaabrite kõmuleht Seiska sai kohtudokumentidest teada, et Mikko Koivu esitas antud kaebuse juba viis kuud tagasi. Kuigi algselt soovis Mikko, et kohtu kaudu kehtestataks tema eksnaise vastu ka turvameetmed ning seda käsitletaks kiireloomulise probleemina, siis see menetlus sai kuu aega tagasi ootamatu lõpu. Nimelt esitas Mikko 9. veebruaril võimudele teate, et võtab enda ja oma alaealiste laste nimel avalduse tagasi. Mikko tühistas avalduse enne, kui see Helenale teatavaks tehti.