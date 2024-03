KUUM KLÕPS | Millised kõhulihased! Lauljatar Rita Ora näitas nappides bikiinides head vormi

Rita Ora naudib parasjagu Uus-Meremaal koos oma filmirežissöörist abikaasa Taika Waititiga (48), kes on sealt pärit, puhkust. Lauljatari puhkus tundub olevat täis tervislikku eluviisi: näiteks reedest päeva alustas ta pilatesega ning edasi suundus ta saunamõnusid nautima. Rita nentis, et eriti on ta sealsest saunast vaimustuses, kuna sellest saab istekohad välja tõsta ning see loob võimaluse saunas kuuma joogat teha.

Ühes oma hiljutises intervjuus taskuhäälingule „Brave New World“ avaldas aga Rita, et vahel kannatab ta paanikahoogude all. Ta selgitas: „Mul on väga tõsine ärevus, ma arvan, et kõik minu valdkonnas on ärevuses, kui aus olla,“ viitas ta muusikutele. Lauljatari sõnul on aga tore, et aina enam vaimse tervise probleeme avalikult käsitletakse ning neid ei pea enam kiivalt varjama.