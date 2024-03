Haisev õnnetus! Urmas E. Liivi katki läinud „suveniir“ tekitas lennureisil ebameeldivust

„Lendasin öösel Abu Dhabisse. Seal elavad Eesti sõbrad tellisid igasugu head meie toitu. No musta leiba, juustu, suitsuvorsti, aga midagi salakavalamat ikka veel,“ kirjeldab Liiv oma Facebooki seinal ning lisab, et eksootilisse sihtkohta lendas ta läbi Istanbuli. Kui esimene lennureis möödus libedal, siis teises õhusõidukis hakkas midagi libedat tema käsipagasis toimuma.

Esialgu hästi sujunud lennureisi jooksul hakkas teletegija haistama „mingit kerget lõhna“. „Midagi väga tuttavat. Aroomid lähevad kangemaks ja nina tuvastab, et need tulevad tooli all olevast minu enda kotist. Pistan käe. Oi jaa. Ligane... Vaakumpakendid puruks,“ avastas ta, et külakostiks kaasa võetud pakk kilusid oli hakanud lekkima.