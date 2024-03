Milliste maskide taha varjuvad kodumaised staarid sel hooajal? Selgusid „Maskis laulja“ järgmised kostüümid

Gerly Tinni sõnul on kostüümikunstniku kõige tähtsam omadus lennukas fantaasia. „Kui on idee, tutvustan seda maskitegijale ja siis hakkamegi koos nuputama, kuidas seda võimalikult efektselt vormistada,“ kirjeldab ta, kinnitades, et on suur au ja rõõm koos töötada eriliselt andekate maskimeistrite ja rätsepaga.