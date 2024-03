FOTOD | Eesti tippklass: vaata, mis kuulsused tulid kuulama ja tähistama Ivo Linna 75. juubelikontserti!

Kes need külalisesinejad on, keda on välja reklaamitud? „Minu kallis poeg Robert, Ott Lepland ja muidugi mu kallis Maarja-Liis. Ma olen tohutult õnnelik, et nad valgustavad ja kaunistavad seda kontserti,“ vastab mees. Kuidas on Ivo Linnal üldse võimalik valikut teha oma loomingu seast? „Ei tea, eks inimesed tulevad juurde ja küsivad: „kas seda lugu ka ikka teete?“ ja siis on enamvähem välja selekteerunud, mida on kõige rohkem küsitud. Kuigi tean, et mul on fonoteegis üle 900 loo ja aeg on pikk olnud ning vähemalt sadakond lugu oli sellist, mille hulgast võiks hakata valima,“ sõnab ta.