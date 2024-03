VAATA | Maidukk möllab taas ja Ouu avaldas loo plaadifirma alt, kes ei kuulu vabamüürlaste hulka

Ouu pani Eesti mäed laulu sisse ja sealt nad enam välja ei pääse. Just need mäed, mille tipu vallutamiseks ei kulu suures hulgas kaloreid, kuid see-eest mäed, mis on suured hingelt ja rahvaarvult. Topoloogiliselt võrdlemisi tasane ja ühtlane maapind on meile andnud suurepärase võimaluse ristida iga väiksema kõrgendiku mäeks. See näitab eestlase suurt hinge ja võimet näha laia potentsiaali, samal ajal ise kitsikuses olles.