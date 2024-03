VIDEO | Windowsi logo ei sobi: just sellise t-särgiga kavatseb hirmus trussikumees Eurovisioni suurele lavale minna

Soome Eurovisioni eelvooru UMK võitja Windows95man otsustas hiljuti, pärast pikka kaalutlust, et osaleb siiski Eurovisionil, vaatamata sellele, et EBU lubab osaleda ka Iisraelil, kes jätkab oma sõjalisi operatsioone Gazas,mida eurolaulja ei poolda.

Windows95man nime taga peituv Teemu Keister on pidanud rinda pistma ka teise dilemmaga. Mida teha enda esinejanime ja särgil oleva logoga? Kuigi tarkvarahiiglane Windows on mehele oma õnnistuse andnud, siis sellisel moel kommertstoodete esiletoomine pole Eurovisionil vastuvõetav.

Eurovisioni korraldajad lubasid küll artistil oma nime säilitada, ent Windowsi logo riietel pidi muutuma ning äsja avaldas UKM enda Instagrami kontol video, kust saab näha, millise logolahenduse kasuks Windows95man otsustas. Tuleb välja, et logo küll kardinaalset muutust ei läbi, ent see on udustatud.