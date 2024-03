OTSEFOTOD | Iff läheb peagi oma elu uhkeimale lavale: vaata, mis möll toiumub Unibet Arenal

Ivo Linna võttis raadiohääle ja kontserdikorraldaja Andres Puusepaga ühendust, et too talle juubeliks korraliku kräu korraldaks ja nii ka sai. „See lava on isegi uhkem kui ma nende skeemida ja projektide pealt nägin ja millest sain enam-vähem aru, mis siin hakkama saab. Eks sellised lavad tekitavad sellist nostalgiat ja mälestust ka ja eks neid suuri lavasid on varem nähtud. Ma olen esinenud Apelsiniga staadionitel ja suurimaid lavasid oli Eurovisioni lava Oslos ja ma olen neid näinud küll, aga mulle tundub, et kui see tubli meeskond selle paika paneb, on see mu elu kõige uhkem lava,“ räägib Kroonikale enne kontserti Linna ja lisab: „Pean ütlema seda, et sellised kogemused kinnitavad, millest olen aru saanud: olgu lava suur või väike, aga lava on püha koht, see on minu altar ja see on kõige uhkem.“