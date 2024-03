Traffic soojendas täna Unibet Arenal, Ivo Linna 75. juubelikontserdil suurmeistrit ennast ning bändi solist Silver Laas rääkis enne lavaleminekut Kroonikale, kuidas on ta enesetunne ning miks ta arvab, et Ivo Linna just neid soojendama kutsus.