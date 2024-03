„Puusepp nagu alati peab olema A ja O.“ Vaatajad valasid TV3 uue telesaate „Kolmekas“ kriitikaga üle

Jürgeni, Andrese ja Grete juhitud „Kolmekas“ sai meeletu palju kriitikat. TV3 Facebooki tehtud postitus reede õhtul eetris olnud „Kolmeka“ avasaate kohta on täitunud kriitiliste kommentaaridega, kus kirjutatakse, et tegemist on Teedu ja Kristjani („Teet, Kristjan ja sõbrad“ – toim) ning „Õhtu!“ koopiaga.