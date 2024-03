ÜLEVAADE | Williami ja Kate’i kuulujuttude tuules: kuningliku perekonna paarid, kelle idülliline abielu lõppes lahutusega

Mõned viimased nädalad on prints William ja tema abikaasa printsess Catherine olnud kuulujuttude keskel ning sahistatakse, et Walesi printsipaar on peagi lahutamas. Seda, kas nendel kõlakatel on tõepõhi all või mitte, näitab aeg, kuid lahutuse korral poleks nad esimese Briti kuninglik paar, kes lahutusteekonna ette peab võtma.