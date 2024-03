ÜLEVAADE | Telemaastikul on mälumängude kõrgaeg: Eesti suurimad telekanalid pakuvad vaatajatele harivat meelelahutust

Mälumängusaated on ka varemgi Eesti telekanalites eetris olnud ja üpriski populaarsed olnud. Ka televaatajad hindavad mälumängusaateid kõrgelt - näiteks möödunud nädala Kantar Emori teletopi järgi tõi „Kuldvillak“ telerite ette 169 000 silmapaari, „15 küsimust“ köitis 118 000 televaatajat. Sel kevadhooajal üllatavad kodumaa suurimad telekanalid televaatajaid põnevate mälumängudega, kus saab kaasa elada nii tuntud eestlastele kui ka saatesse kandideerinud võistlejatele. Kogenud mälumängur Igor Habal, kes on ka ise telemälumängudes osalenud, leiab, et televaatajate jaoks on mälumängud hariv meelelahutus, mis võimaldab vaatajatel kaasa mõelda ja seeläbi oma teadmisi kontrollida ning neid täiendada.