Isa Ott Kiivika jälgedes astuv bikiinifitnessitäht ja sisulooja Christin-Amani Kiivikas (22) teatas sotsiaalmeedias, et tema pere on ettevõtnud elumuutva sammu. Pikalt elukaaslase ja lapsega Soomes resideerunud Christin-Amani on perekonnaga otsustanud tagasi Eestisse kolida.