Ameerika räppari Kanye Westi (46) austraallannast abikaasa Bianca Censori (29) on tähelepanu pälvinud eelkõige oma paljastavate rõivavalikute pärast, mis on tihtipeale sündsuse piiril. Nüüd on selgunud, et Kanye suunab oma naist niivõrd paljalt ringi käima, et räppari ekskaasalt Kim Kardashianilt (43) tähelepanu varastada.