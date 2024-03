KLÕPS | Kate’i foto polnud ainus! Rootsi kuningapaari riigivisiidil tehtud pilti on samuti tuunitud

Eile avaldati Rootsi kuningakoja ametlikul Instagrami kontol pilt, kus vaatavad rõõmsate nägudega vastu kuninganna Silvia ja kuningas Carl XVI Gustaf. Rootsi kuninglik paar on parasjagu riigivisiidil Mehhikos, kus nad terve nädal on viibinud. Sotsiaalmeedias on näidatud mitmeid kohtumisi ja paiku, mida monarh ja tema abikaasa väisanud on, kuid enim sai tähelepanu just eile avaldatud pilt.

Fotodel kannab Silvia sinakat kleiti, mida kaunistab rohekas sall ja hele kübar. Käes hoiab ta kotikest ning ereda päikese tõttu on tal ees päikeseprillid. Kuningas Carl Gustaf kannab fotol valget triiksärki ja pruunikaid pükse ning ka temalgi on päikeseprillid ees ja kaabu peas. Just kuninga välimus ongi asi, mis foto juures enim kõneainet pakub - üks tema varrukas on udune ning tema juuksed on kukla juures samuti udused. Samuti tundub pildilt, et kuninganna kleidil tundub tükk kangast puudu olevat. Veel on fotol märgata häguseid joon ja kummalisi varje.