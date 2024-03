Victor Crone meenutab loo „Storm“ sünnilugu: kui ma poleks Rootsis Stigiga kohtunud, poleks minu elus ka Eurovisioni

Laulja Victor Crone meenutab värske Kroonika veergudel esinemist Eurovisionil ning on eestlastele tänulik usalduse eest. „Kogu see karussell, mis läks lahti hetkest, kui meie lugu „Storm“ valiti Eesti Laulu poolfinaali, oli minu jaoks heas mõttes pöörane aeg, mis tegi mind õnnelikus ja andis minu karjäärile suure tõuke. Olen väga tänulik Eestile,“ ütleb Victor usutluses.

„Stormi“ sünni osas tuleb seega Stigi tänada, kuid oma täiendused tegid loosse nii Victor kui ka Vallo Kikkas. Pala sõnas kirjutas Fred Krieger. „Mingil hetkel Stig pakkus välja, et „Stormi“ võiks saata Eesti Laulu konkursile. Olin nõus, kuid ei pööranud sellele suurt tähelepanu: ei teinud plaane ega lootnud võita. Ma ei teadnud sellest lauluvõistlusest kuigi palju. Paar nädalat hiljem Stig helistas ja ütles: man, sa oled valitute hulgas. Oh, kui närvis ma siis olin! Mõtlesin: appi, mida me nüüd tegime!,“ meenutab eurolaulik naerdes.