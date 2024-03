KOKKUVÕTE | Tundeküllased esitused ja võimsad lavanumbrid: „Tähtede täht“ lükkas hooaja käima muusikalidega

Tähtede esitusi kommenteeris kolmeliikmeline ekspertide kogu, kuhu kuulusid ajakirjanik ja humorist Mart Juur, näitleja Mait Malmsten ning sopran ja tähtede seekordne nõuandja Maria Listra. Saadet juhib taas võrratu Jüri Butšakov, kes uuris esmalt Malmstenilt, mitmes muusikalis tema kaasa on löönud ja rolli teinud. Näitleja avaldas, et ta on laval pigem vähem laulnud, ja seejärel meenutati saates Maidu rolli „Lotte“ muusikalis.