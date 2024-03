„Kate nägi õnnelik ja hea välja!“ Catherine’i ja prints Williamit nähti taas koos avalikkuse ees

William ja Catherine on viimasel ajal olnud lahutuskõlakate keerises. Walesi printsess Kate sattus skandaali seoses emadepäevaks mõeldud foto tuunimisega. Lisaks toodi välja seda, et printsess Catherine’i ei ole juba ligi kolm kuud ametlikult avalikkuse ees nähtud, ja ka seda, et Briti meedias on ilmunud värskeid artikleid Cholmondeley markiisist Rose Hanburyst, kellega William väidetavalt tiiba ripsutanud on.