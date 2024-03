Siiani on saanud vaid ühe käe sõrmedel üles lugeda need kodumaised artistid, kes on suutnud Unibet Arena täielikult välja müüa. Nendeks on olnud Terminaator, Smilers ja 2 Quick Start, kes kõik tähistasid suurkontserdiga oma tegutsemise juubelit.