FOTOD | „Kuidas ta hingata saab?“ Fännid kardavad, et Kim Kardashian on läinud ninaoppidega liiga kaugele

Viimastel kuudel on USA kõmumeedias ilmunud mitmeid artikleid 43-aastase Kardashiani muutuvast välimusest. Kuigi staar on seni käinud erinevatel iluprotseduuridel nii, et muutused tema näos on juhtunud justkui märkamatult, siis viimasel ajal on märgatud, et Kardashiani nahk ja keha on viidud viimase piirini. Sahistati, et naise nina on lõputute operatsioonide tõttu sisuliselt sisse langenud.

Seda teooriat toetavad ka varem mainitud värsked reklaamfotod. Kuigi Kardashiani välimus tundub fotodel laitmatu, siis on tähelepanelikud fännid märganud, et naise üks ninasõõr on ebainimlikult väike. Samuti reedab vari, et naise nina on ka keskosast just kui sisse kukkunud.

„Kas ta on käinud avatud ninaoperatsioonil, sest armid viitavad sellele?“ uurib üks Kardashiani postituse alla kommenteerinud fänn. „Ainus asi, mida ma siin fotol märkan, on need ninasõõrmed,“ tõdeb ka teine jälgija. Mitmed kommentaatorid arutavad Kardashiani kontol, et kuidas ta suudab üldse sellise ninaga enam hingata.

Vaadates aastate taguseid fotosid tõsielustaarist, saab koheselt aru, et tema nina ja üleüldine välimus on viimase 15 aastaga kardinaalselt muutunud.