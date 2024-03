Kas printsess Catherine’i fototöötluslembus on muutnud ka kuningliku perekonna teadaolevat ajalugu?

Enim tekitab furoori paljudele kuningliku perekonna fännidele kalliks saanud foto kuninganna Elizabeth II ja tema lastelastelastest. Fotol on suur sentimentaalne väärtus, sest see avaldati monarhi 97. sünniaasta puhul ehk umbes pool aastat pärast tema surma ja sellel on suurem osa Elizabethi alaealistest järeltulijatest. Foto autoriks oli taas märgitud just Kate. Toona väideti, et antud hetk jäädvustati aasta enne avaldamist ehk kuninganna 96. sünnipäeval.