Ivo Linna jäi enda kontserdiga väga rahule - tema sõnul kulges korralduslik pool nagu kellavärk, ilma viperusteta. „Kõik toimis, kõik oli uhke ja ülev ja minu emotsioonid on küll täiesti 100 protsenti väga positiivsed.“

Üllatusesinejaid oli Ivol kerge välja valida. „Nende valimisega ei olnud mingit probleemi - see oli algusest peale selge. Tore on nendega koos olnud esineda ja kokkupuuted on olnud väga soojad ja südamlikud,“ nentis laulja. Ivo Kontserdil astusid üllatusesinejatena lavale Robert Linna, Maarja-Liis Ilus, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Dagmar Oja ja Rolf Roosalu.