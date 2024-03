VÕRDLE | Blondim kui iial varem! Vaata, milline näeb kunagine megatäht Niki ehk Kairit Tuhkanen nüüd välja

43-aastane Tuhkanen, kes on paljudele tuntud lavanime Niki järgi, tegi oma karjääri tippajal tantsuhitte, mida iga eestlane teab une pealt. Laulud „Äike päike“, „Sa oled see, kes jääb“ ja „Liisa“ saavad endiselt mängimist paljudel pidudel. Kuid kuhu on kadunud nende esitaja?