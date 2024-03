Bruno Mars on kolosaalsetes võlgades: laulja on Las Vegase kasiinole kümneid miljoneid dollareid võlgu

Laulja Bruno Mars palgati Las Vegases asuvasse MGM Grand Casinosse esinema selle aasta veebruarist kuni aprillini. Taolist esinemist nimetatakse inglise keeles residency’ks ehk muusikut võõrustav ettevõtte on talle pakkunud võimaluse esineda uues kohas, mis tähendab, et artist on eemal oma igapäevaelust ja sellega kaasnevatest piirangutest. Bruno on ka varem taolist esinemisviisi harrastanud - praegune on tema jaoks järjekorras üheksas aasta esineda MGMi luksuslikus Las Vegases paiknevas puhkekohas.