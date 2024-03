VIDEO | Reet Linna „Panus Eesti muusikasse“ auhinnast: ma poleks isegi kõige ilusamas unenäos osanud seda ette kujutada

„See oli niisugune üllatus, et ma poleks isegi kõige ilusamas unenäos osanud seda ette kujutada. Ma olen olnud ju aastaid muusikas küll, aga ma ei ole kunagi mõelnud, et keegi seda nii tähele paneb. See oli tegelikult korralik šokk praegu! Poole jutu pealt hakkasin ma aru saama, et ta (auhinna andis üle Olavi Pihlamägi - toim) räägib ju minust. Ma olen väga tänulik,“ rääkis Reet Linna Kroonikale pärast tunnustuse pälvimist.

Kas auhinna saamine pani Reeta mõtlema, et ehk peaks rohkem lavale astuma? Reet ütles, et on hiljuti hakanud saama rohkem kirju, kus teda kuhugipoole esinema kutsutakse. „Kui nüüd nii positiivselt mõelda, siis oled õiget asja ajanud, kui inimesed ootavad. Ja ei ole paremat kingitust, kui see, kui sa tead, et sa oled oodanud,“ lausus ta.