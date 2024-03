VIDEO | Kas õhus on comeback? Kairit Tuhkanen avaldas, kas ta kunagi Nikina lavalaudadele naaseb

Kairit Tuhkanen tunnistas pärast auhinnagalat antud usutluses, et väike närv oli tal konferansjee ametis sees. „Kentsakad olukorrad on sellised, kus sa teed seda, mida sa oskad väga hästi teha, sa näed nägusid, kes on juba tuttavad, samas ka neid, keda sa näed esmakordselt. Ja teades sündmuse korraldaja salaplaane, mis siin täna tehti Reet Linnale ja Olavi Pihlamäele, siis natukene vererõhk tõusis ja tundsin end tõsises elevuses, mida ma pole väga tükk aega kogenud,“ rääkis Tuhkanen, kes pidi laval oskuslikult navigeerima olukorras, kus auhinna „Panuse Eesti Muusikasse“ pälvisid nii Olavi Pihlamägi kui ka Reet Linna, kes üksteisele laval auhinnad üle andsid.

Ka Kairit on mitmeid muusikaauhindu pälvinud, seda eelkõige Nikina esitatud laulude eest. On mõnda aega muusikamaastikult kadunud olnud artist mõelnud, et võiks oma loominguga comebacki teha? „Tegelikult ei ole ma ju kuskile kadunud olnud. Comebacki teha kuskilt, kus sa tegelikult oled olemas, on suhteliselt keeruline,“ rääkis Tuhkanen ja lisas, et artistinimega Niki ta juba ammu ei tegutse.

„Uusi lugusid ma hetkel ka teha ei plaani. Aga mul on mu vanad lood ja tegelikult käin ma nendega siiamaani esinemas. Küll mitte nii väga avalikult ja suurtel lavadel, aga siiski!“ sõnas ta veel. „Kellel huvi on olnud minu tegemiste vastu, sellel on võimalus mind ka näha.“

