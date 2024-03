Sander Rebane avaldas, mis teda maal elamise juures köidab: see on küll imelik asi, mida rahvustelevisioonis öelda

Näitlejale meeldib, et maal on tal vabadus igasugu asju teha. „Minu jaoks eestlase põhiolemus on ikkagi see, et sa lähed välja ja sa saad ükskõik kuhu pissida. Ma tean, et see on imelik asi, mida öelda, eriti „Ringvaates“ ja Eesti rahvustelevisioonis, aga see on üks erakordselt mõnus asi. Minu arust see on eestlase põhiolemus - tähistaeva all niimoodi õhtul ükskõik, kus kohas seda teha. Ja teine asi - sifkasid on tore süüa. Ehitada midagi, teha puutööd, muru niita on isegi tore. Ja lihtsalt see, et sa saad minna välja ja olla kohe looduse käes - see on mõnus,“ võttis Sander maalelamise võlud kokku.