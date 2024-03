Jaagup Tuisu uskumatu aasta: lahkuminek, bakalaureus ja esimene oma kodu!

Jaagup Tuisk (22) on mitmekülgne nagu Šveitsi taskunuga: laulja, muusikakirjutaja, produtsent, operaator ja projektide algataja. Ta ütleb, et on oma elu ja karjääri laineharjal ning teab täna paremini kui kunagi varem, kes ta on, mida hindab ja hingab. Jaagup ootab põnevusega, mida tulevik toob.