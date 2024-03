VÕRDLE | Mis on juhtunud Kourtney Kardashiani laste isaga? Mehe drastiline muutus tekitas netirahvas muret

Meediategelane Scott Disick, kes on enim tuntud oma palju kajastust saanud suhte poolest Kourtney Kardashianiga, on viimastel nädalatel läbinud suure kaalulanguse. Möödunud nädalavahetusel jäi mees Hollywoodis restoranist õhtusöögilt tulles paparatsode kaamerasilmade ette ning värsked fotod tõstatasid fännides küsimuse, kas Disickiga on ikka kõik korras. Lisaks äkilisele kaalulangusele nägi ka mees välja väga kaame ning tõsines meeleolus.

„Kas Scottiga on kõik korras?“ mõtiskles üks fännidest. „Sa näed välja nagu zombie ja see on hirmutav. Palun ole oma laste nimel terve,“ nentis teine. Kui osad fännid arutlesid, kas Disick on ehk jälle narkootikumide küüsi langenud, siis teised mõtisklesid, et võibolla on mees läinud liiale hoopis Hollywoodi kurikuulsa ravimi Ozempicuga, mida paljud staarid salenemiseks kasutavad.