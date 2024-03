VIDEO | On ikka tema või hoopis kehadublant? Netirahvas ei usu värskeimaid kaadreid printsess Kate’i väljailmumisest

Juba eile kirjutasid mitmed Briti väljaanded suure rõõmu ja õhinaga, et pikalt avalikkuse eest kadunud olnud ja oma kõhuõõnele tehtud operatsioonist taastunud printsess Kate on viimaks välja ilmunud. Teda märgati koos abikaasa Williamiga ostlemas Windsoris asuvas talupoes, mis asub umbes miili kaugusel paari Adelaide’is asuvast suvilast.

„Kate oli Williamiga ostlemas ning printsess nägi õnnelik ja hea välja,“ ütles paari näinud allikas The Sunile. Kummaline oli aga asjaolu, et kõnealusest šopingutiirust ei olnud ühtegi pilti ega videot, mis oleks tõestanud, et Kate tõepoolest Windsoris ringi liikus.