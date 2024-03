Jaan Tätte poeg Meisterjaan isa varjus elamisest: lõppkokkuvõttes ei ole see ainult vari, vaid samuti ka valgus

Kuidas aga on niivõrd tuntud ja kuulsa isa varjus elada? „Lõppkokkuvõttes ei ole see ainult vari, vaid samuti ka valgus,“ kinnitas Meisterjaan. „Ma ei saa küll täpselt samasuguse muusikaga muusikuks saada, aga veidike on see siiski ka privileeg, kui keegi peres juba midagi taolist teeb.“

Kunter pidi aga muiates tõdema, et talle pole muusikaannet antud ning ta meenutas, kuidas koolis seetõttu muusikaõpetajad pettusid, kui teda esimest korda laulmas kuulsid. „Aga kokkuvõttes on isegi mulle kui mittemuusikule andnud isa võimalusi - just see, et tal on suur tutvusringkond.“