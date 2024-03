Mis vahe on Muusikaauhindade ja Kuldse Plaadi jagamisel? Üks on aasta glamuurseim üritus, teine tolmune küsimärk

Kroonika rääkis paari Eesti muusikuga. „Eks muidugi on tore auhindu saada, aga Kuldne Plaat on nimeliselt eksitav, sest Eestis ei ole ju kokku lepitud, mis müüginäitajate korral on singel või album pälvinud kulla staatuse,“ sõnab üks muusik. „Huvitav on, et ei arvestata müüke, mis on tehtud ainult Eestis, vaid Eesti artistide müüginumbrid siis üle maailma,“ ütleb teine. Ürituse korraldaja Auris Rätsep ei näe selles probleemi, et ei vaadata pelgalt Eesti müüginäitajaid. Näiteks on aasta artist internetis Syn Cole, kelle lauludel on platvormil NCS 35 miljonit jälgijat. Aga kui vaadata Eesti Spotify listi, on enim kuulatud artist ja eestlaste lemmik vaieldamatult 5MIINUST. „No tehke järele – jah, Syn Cole ongi andmete järgi maailmas nii kõva artist,“ ütleb Rätsep Kroonikale.