Uus Bond on selgunud? Briti meedia kihab, et just see näitleja astub maailmakuulsasse rolli

33-aastane näitleja, kes on tuntud rollide poolest sellistes filmides nagu „Kick-Ass“ ja „Avengers: Age Of Ultron“, pole väidetavalt veel lõplikku jah-sõna öelnud, kuid allikas vihjas The Sunile, et järgmise filmi produtsendid ei näe kedagi teist kuulsa eriagendi kingadesse astumas: „Bond on Aaroni roll, kui ta seda soovib vastu võtta. Ametlik pakkumine on laual ja nad ootavad tagasisidet.“