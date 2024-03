Seda, et valge rannaliiva ja läbipaistva veega Zanzibar odav ei ole, said Eesti turistid suhteliselt kohe tunda. „Kohalikud on mentaliteediga, et kui oled valge, siis oled miljonär, ja kasseerivad kõikide asjade eest miljon. Aga eks see on arusaadav ka, kui nende keskmine palk on 120 dollarit kuus,“ selgitab Mallukas Kroonikale.