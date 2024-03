Mis nüüd juhtus? Katri Teller müüb maha oma Eestis asuvad korterid

„Mis siis „Rahareedega“ juhtus?“ uurib Äripäeva raadio „Hommikuprogrammi“ juht Katri Tellerilt ja Kristjan Liivamäelt. „No mis juhtus? Tegelikult pean minema tagasi algusesse – selle podcast’i loomise juurde. Kogu loogika oli selles, et eestlased hakkaksid investeerima ja et jagada rahatarkust. Meie kontrast toimis ideaalselt, aga mis hakkas juhtuma ühel hetkel, oli see, et meie enda eludes oli palju laual,“ selgitas Teller, miks kuulus taskuhäälingusaade tegevuse lõpetab.