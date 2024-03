„See on olnud minu elu üks kõige raskemaid väljakutseid,“ kirjutas Dion, kes ei kavatse alla anda. „Olen hingepõhjani tänulik oma laste, pere, meeskonna ja teie kõigi armastuse ja toetuse eest!“ ütles Dion.

Lauljanna saatis omalt poolt häid soove kõikidele inimestele, kes sama karmi haiguse all kannatavad. „Tahan, et te teaksite: te saate sellega hakkama! Me saame hakkama!“ sõnas ta.