VAATA JA VÕIDA Reet Ausi kimono

Reet Aus: „Ma ei olnud pikka aega filmikostüüme teinud. Erialane fookus on mujal olnud. Oli hea meel, et Marko Raat kutsus ja pean seda ka oma põnevaimaks filmitööks. Filmile „Biwa järve 8 nägu“ kostüümide loomine polnud lihtsate killast. Linateoses on meeletult kihistusi, sümboleid. Aga inimene on ikka inimene ja Marko Raadi käekiri on näitleja osas väga orgaaniline. Ehk siis kostüümi ülesanne oli maksimaalselt näitlejat toetada ja mulle meeldis, et Raat andis mulle ses osas täiesti vabad käed.“