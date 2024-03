VIDEO | Juubilar Kaupo Karelson oma revüüteatri eel: nüüd võtan pausi nendest unistustest!

50-aastaseks saanud Karelson sõnab Kroonikale antud videointervjuus, et tänane tunne ei erine sellest, mis oli eile või on homme. „Eks tunne on enda osas sama. Praegu see projekt, mida olen seoses tähtpäevaga ette võtnud, on üsna väsitav olnud,“ räägib Karelson ning lisab, et on tulemusega väga rahul.

Kõige esimese õnnesoovi sai Karelson täna hommikul oma elukaaslaselt Monika Vichmannilt ja oma tütrelt Karoliinalt.

Mis on Karelsoni siiani kõige ägedam õppetund olnud, vastab sünnipäevalaps: „Kogu see teletootmise protsess on olnud mulle iga päev ja jätkuvalt õppetund, kuidas inimesi juhtida ja nendega läbi saada,“ räägib Karelson, et ta ei ole enam nii kärsitu ja temperamentne nagu oma karjääri algusaastatel. „Aga seda siiski jätkub siiamaani. Pean seda veel natuke maha lihvima.“

Teleprodutsent ehitas enda juubeliks Alexela kontserdimaja revüüteatriks, et pakkuda vaid kolmel korral unustamatut galaõhtut „Kordumatu“. Küsimusele, mis on olnud kõige suurem väljakutse kogu selle ettevõtmise juures, vastab teleprodutsent: „Paljud tehnilised detailid, millega ma tegelikult teletootmises nii palju kokku puutunud ei ole. See on sõuprogrammi tegemisel teistmoodi. Eks see ambitsioon on suur olnud,“ räägib Karelson.

