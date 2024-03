VIDEO | Karoliina Karelson isa Kaupost: temaga ei hakka mitte kunagi igav

Karoliina räägib Kroonikale antud videointervjuus, et ärkas täna kell 7 hommikul ja läks koos emaga Kaupole sünnipäevalulu laulma. „Ta (Kaupo - toim) oli väga õnnelik!“ räägib Karoliina, et seekord lepiti kokku, et kingitust ei tee. Karoliina ütleb, et tema isa tehtud revüülteater „Kordumatu“ ongi üks suur kingitus.

Karoliina on oma isal käinud assistendiks suurproduktsioonide juures ning ka tänaõhtusel galaõhtul on ta oma isale abiks. Kuidas on oma isaga koostööd teha? „Eks see teistsugune on. Ta suhtub minusse tegelikult väga hästi. Ükskord oli meil konflikt, aga muidu tegelikult on kõik hästi. Väga tore on töötada ja näha kõrvalt, mis asi see kõik tegelikult on. Olen väga õnnelik, et saan seda kõike kõrvalt vaadata, teha ning aidata,“ räägib Karoliina.