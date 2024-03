Kuninglik armukolmnurk sai punkti? Prints Williami väidetav armuke võttis esimest korda petmiskõlakate kohta sõna

Rose’i nimi tuli taas teemaks märtsi esimeses pooles, kui sotsiaalmeedias hakati spekuleerima rohkem tema ja Williami potentsiaalse armuafääri kohta. Julgemad kõlakad väitsid lausa, et tekkinud on suur armukolmnurk - Kate sai Williami salasuhtest Rose’iga teada ning seetõttu juhtus Walesi printsi perekonnast midagi tõsist, et printsess kuude kaupa avalikkuse ette pole nõus tulema. Veel sahistati sellest, et Rose on hetkel Williamist lapseootel ning Kate ja William on seetõttu lahutamas.