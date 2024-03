Liina Raua elu Ameerikas on olnud katsumusterohke: olen nutnud oma kodu põrandal kägaras, ka laste ees

Juba ligi kaheksa aastat on Liina Raud resideerunud Ameerika Ühendriikides, kus toimetab nii kunstifotograafina kui ka hoolitseb oma kahe lapse eest. Värskes Naistelehele antud intervjuus räägib Liina oma katsumusterohkest elust Ameerikas ja sellest, kuidas teda on tabanud raskemad ajad, mis on talle pisaraid silma toonud.