Kardashianite klann on leinas: lahkus kuulsa teleperekonna lähedane liige

Kris Jenner tegi teisipäeval sotsiaalmeediasse kurva postituse, kus teatas, et tema kallis noorem õde Karen Houghton on 65-aastaselt meie seast lahkunud. „Raske südame ja sügava kurbusega teatas, et mu õde Karen suri eile ootamatult. Mu süda valutab mu ema MJ ja mu õetütre Natalie pärast. Palvetan, et Jumal juhiks meid läbi sellest raskest ajast. Karen oli ilus hing nii seest kui väljast,“ kirjutas ta.

Kuulsa teleperekonna ema kirjeldas, et tema õde oli armas, lahke ja väga naljakas ning Karen hindas väga oma sõpru, perekonda ja tütart. „Tal on nii suur osa mu südamest ja ma hindan igat mälestust, mis meil koos on. Kareni lahkumine tuletab meelde, et elu on nii lühike ja väärtuslik ning homne päev pole kunagi garanteeritud,“ sõnas Kris.

Oma postituse juurde lisas ta mitmeid pilte Karenist nii üksi kui ka koos Krisiga, samuti oli pildiseerias mitmeid pilte Karenist koos Krisi lastega. Leidus ka foto, kus Kris ja Karen seisid jõulukuuse ees oma ema MJ-ga.

Krisi lastest mälestas oma tädi armsa postitusega ka Kylie Jenner, kes tegi pühendusega südamliku postituse Karenit meenutades. Veel ei ole teada, mis haigus Houghtonile saatuslikuks sai, kuid TMZ kirjutas õiguskaitseallikatele viidates, et Karen suri loomulikel põhjustel.

Ligi kümme aastat tagasi ei saanud Kris ja Karen aga hästi läbi - nad ei võtnud teineteise telefonikõnesid vastu. Karen avaldas ka, et tema arvates on raha Krisi muutnud ja seetõttu kaugenenud oma lähisugulastest, vahendas Page Six. Ligi viis aastat tagasi paistsid nad oma erimeelsused lahendatud saanud, kuna tähistasid koos jõule ja poseerisid ühispiltidel.