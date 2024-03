Pane pilk peale! Avaldati peagi linastuva „Tulnukas 2“ poster ja kodulehekülg

Kosmoseodüsseiaga ühele poole jõudnud Valdis on tagasi alevis. Labidalöök on Valdise peast pühitud ja ta mäletab kõike! Märt, Ott ja terve alev on aga 20 aastaga kõvasti muutunud ja mäletamisest pole kasu. Egas midagi, poisid peavad jälle Valdisele elu näitama.