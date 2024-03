Pidi lausa lahtiste silmadega magama! Karjääri lõpetanud 75-aastane Valeri Leontjev seadis ebaõnnestunud ilulõikustega ohtu oma tervise

19. märtsil sai Vene laulja Valeri Leontjev 75-aastaseks ning tegi ametliku avalduse, et lõpetab oma karjääri. Valeri üritas kogu oma karjääri vältel säilitada sportlikku keha ning hoolitseda oma näo ja keha eest. Mõnikord pingutas Leontjev aga nii üle, et pidi mitme ebaõnnestunud iluoperatsiooni varjamiseks esinema pikkade juustega ja magama lahtiste silmadega. Paljud fännid ei tundnud teda enam äragi. Milliseid iluoppe on Leontjev endale lasknud teha?