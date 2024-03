FOTOD | Üks tõsielusaade veel elab! Esitleti „Kõige parema kaaslase“ uut hooaega

„Kõige parem kaaslane. Karaokebaar“ on suhtesaade, kus sotsiaalse eksperimendi käigus pannakse proovile noored, kes on mugava eluga ära hellitatud. Eelmistel hooaegadel viidi noored osalejad nutitelefonivabasse retrokeskkonda, et arendada nende iseseisvust, vastupidavust ja suhtlemisoskust. Nüüd toimub hüpe tänapäeva ja elu karmid, kuid lõbusad õppetunnid algavad karaokebaaris!