ÜLEVAADE | Kes sõitis kraavi, kes kuulas sõidu ajal muusikat: Eesti avaliku elu tegelased, kes on autoavariisid põhjustanud

Eesti Ekspress kirjutas täna, et produtsent ja saatejuht Tiina Park sõitis ülekäigurajal otsa teed ületanud 80aastasele naisele, kes on praegu, peaaegu kuu hiljem ikka veel haiglavoodis. Millised Eesti avaliku elu tegelased on mingil muul moel põhjustanud avariisid – kes sõitis sõiduteelt kraavi, et ennast päästa, kes põrutas teise auto otsa ning kes kuulas sõidu ajal muusikat?